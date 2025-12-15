A cura della Redazione

Una giornata all’insegna dell’inclusione, dello sport e della condivisione quella organizzata a Castellammare di Stabia dall’ASD Lenza Stabiese, in collaborazione con Marina di Stabia, che ha promosso una manifestazione di pesca sportiva dedicata ai bambini speciali appartenenti alle case famiglia del territorio.

Il progetto nasce da un’idea del consigliere FIPSAS Sebastiano Tullio ed è stato subito accolto con entusiasmo dal presidente della società, Ciro Afeltra, che ha espresso pieno sostegno a un’iniziativa dal forte valore sociale ed educativo.

Circa trenta bambini hanno preso parte all’evento all’interno della struttura stabiese, dove gli organizzatori hanno allestito apposite piscine per la pratica della pesca con il magnete. Un’attività sostenuta anche dalla FIPSAS, pensata come percorso didattico e formativo, che ha riscosso grande successo e coinvolgimento tra i piccoli partecipanti.

«Basta una canna da pesca per essere felici», ha sottolineato il presidente Afeltra, ricordando come la pesca possa diventare uno strumento di crescita, rispetto della natura e socializzazione. Durante le attività, gli istruttori hanno accompagnato i bambini sulla banchina, spiegando loro le principali specie ittiche presenti, le misure minime consentite e le diverse tipologie di prede, trasformando l’esperienza in un vero momento educativo.

Alla manifestazione ha preso parte anche il campione del mondo di Big Game Tony Panico, che insieme al team Virada Experience ha contribuito alla riuscita del progetto, confermando la costante vicinanza agli eventi di pesca sportiva a sfondo sociale.

La giornata si è conclusa con un piacevole picnic sul prato verde e la consegna dei panettoni ai bambini, un gesto semplice ma significativo che ha reso ancora più speciale l’evento in prossimità delle festività natalizie.

Gli organizzatori hanno infine ringraziato i partner che hanno garantito supporto tecnico e logistico: Colmic, Martino Panificio, Buon Boccone, DF Nautica e Officina Viesto. Un esempio concreto di come sport e solidarietà possano camminare insieme.