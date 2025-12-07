Trasferta amara in Sicilia per il Savoia: la squadra di Torre Annunziata perde per 1-0 il big march contro la Nuova Igea Virtus, che rimpiazza i Bianchi al primo posto in classifica.
La gara si decide nell’ultima fase di gioco, con il gol al 72’ di Giorgio Ciciriello.
I Bianchi terminano la partita in 9 con le espulsioni di Forte (92’) (insieme al giocatore siciliano Maltese), e Fiaschi al (98’).
Prossimo incontro del Savoia domenica 14 dicembre con l’Athletic Club Palermo al Giraud di Torre Annunziata.