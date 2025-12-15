A cura della Redazione

Il Savoia fa valere il fattore campo al “Giraud”, supera l’Athletic Palermo e torna da solo in vetta alla classifica.

L’avvio di gara è favorevole agli ospiti, che al 4’ trovano subito il vantaggio: Anzelmo commette fallo in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Grillo è freddo, spiazza De Lorenzo e firma l’1-0, il suo primo gol in maglia nerorosa.

I biancoscudati, però, non si scompongono e con il passare dei minuti alzano ritmo e baricentro. Al 27’ arriva la prima grande occasione per il Savoia con Guida, il cui tiro dal centro dell’area, deviato, termina di poco sull’esterno della rete. Poco dopo ci prova Umbaca, ma Crivello si oppone con il corpo. L’Athletic Palermo resiste fino a ridosso dell’intervallo, ma al 44’ deve capitolare: schema su calcio d’angolo, cross di Ledesma dalla sinistra e colpo di testa vincente di Umbaca che batte Greliak per l’1-1. In pieno recupero Munoz sfiora il sorpasso, ma Anzelmo salva sulla linea.

Nella ripresa la squadra di Raimondo Catalano completa la rimonta. Ancora da palla inattiva nasce il gol del 2-1: su punizione la sfera viene rimessa in mezzo e Umbaca, da distanza ravvicinata, firma la doppietta personale. L’Athletic Palermo, però, non molla e prova a reagire: Zalazar ha una grande occasione dal limite, ma il suo tiro scheggia la traversa.

Il Savoia colpisce in ripartenza e sfiora più volte il tris: prima con Reis, che a tu per tu con Greliak calcia addosso al portiere, poi con Meola, il cui diagonale da posizione defilata accarezza il palo. Nel finale gli ospiti si riversano in avanti alla ricerca del pareggio, rendendosi pericolosi con un tiro-cross di Mazzotta bloccato da De Lorenzo e con un colpo di testa di Zalazar che sfiora il palo.

Nel recupero arriva il colpo del definitivo ko: Favetta scavalca il portiere con un delizioso scavetto, Reis è il più lesto ad arrivare sulla palla e deposita in rete il 3-1 che chiude i conti. Il Savoia festeggia così una vittoria pesante che vale il ritorno in solitaria in testa alla classifica.

(Nella foto, il gol del raddopio del Savoia ad opera di Umbaca)

