A cura della Redazione

È Wonderfull dell’armatore Carlo Tiberio (Lega Navale Italiana di Napoli) l’imbarcazione che si è aggiudicata il trofeo Costa del Vesuvio, terza e ultima tappa della seconda edizione del campionato classe Meteor “All’ombra del Vesuvio”, svoltasi sabato 6 dicembre nelle acque antistanti il porto di Torre del Greco.

Promossa dal Circolo Nautico Torre del Greco del presidente Gianluigi Ascione, in collaborazione con il Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata e dalla sezione di Portici della Lega Navale Italiana, la frazione ha visto la partecipazione di una quindicina di barche, confermando l’apprezzamento collettivo per la manifestazione, che è stata caratterizzata da sole, mare calmo e vento adatto al regolare svolgimento della competizione, risultata estremamente avvincente e appassionante.

Alle spalle di Wonderfull si sono piazzate nell’ordine “Zizz e’ pa chiana” (armatore Fabio Caldeo), del Circolo Nautico Torre Annunziata, e “Titina la strega” (armatore Maria Raffaella Borriello) della Lega Navale di Napoli.

Ora l’attenzione è rivolta alla cerimonia di premiazione del campionato, in programma nei saloni del Circolo Nautico di Torre del Greco nella serata di giovedì 11 dicembre. In quella occasione si terrà anche la “Festa della vela e del canottaggio” del sodalizio di via Spiaggia del Fronte, che prevede tra l’altro anche il tradizionale saluto di Natale della sezione torrese del Panathlon, che quest’anno sarà anche un momento per ricordare Liberato Esposito, il presidente scomparso nei mesi scorsi.