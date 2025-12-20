A cura della Redazione

Termina l'anno solare in casa Centro Basket Torre Annunziata con una serie di impegni per le formazioni giovanili anche durante le festività natalizie.

Si comincia oggi con gli Esordienti impegnati ad Arzano nel triangolare con la squadra di casa e la Partenope Napoli.

Lunedì sera si svolgerà la consueta festa di Natale, occasione per condividere un po' di spensieratezza e di gioia dandosi gli auguri per un santo Natale.

Sabato il gruppo Aquilotti sarà di scena in quel di Monte di Procida per un raduno che si preannuncia interessante dal punto di vista agonistico. Gli stessi Aquilotti lunedì 29 prenderanno parte al Torneo di Barra per confrontarsi e stare insieme ad altri bambini unendo sport ed amicizia.

Domenica 28 il gruppo under 13 prenderà parte al Torneo di Saviano sfidando San Giorgio e Marigliano, mentre l'under 15 affronterà domani pomeriggio il Basket Stabia. Dopo qualche mese di rodaggio il lupo bianco verde sembra davvero ululare al 2026 con la passione e la voglia di migliorarsi di sempre.

