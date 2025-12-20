A cura della Redazione

Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi del karate giovanile nazionale: i CTR Games 2025, in programma presso il Palapellicone di Ostia.

La competizione, organizzata dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile, rappresenta un momento di altissimo valore tecnico e sportivo, riunendo atleti selezionati dai Centri Tecnici Regionali e appartenenti alla Nazionale Italiana di Karate FIJLKAM, unica federazione riconosciuta da CONI.

Sul tatami si confronteranno le migliori rappresentative di Nord, Centro, Sud e Nazionale Italiana, dando vita a sfide di grande intensità, spirito sportivo e livello agonistico elevatissimo.

Grande orgoglio per il Universal Team Arcobaleno di Torre Annunziata con sede presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo, che vedrà la partecipazione di cinque atleti selezionati, risultato di un lavoro costante, attento e appassionato portato avanti con dedizione dal Maestro Ferdinando Diego Esposito, punto di riferimento tecnico e umano per tutto il gruppo.

Gli atleti convocati sono: Emilia Esposito e Antonio Merluzzo nella specialità Kata (forma); Nicola Esposito, Mario Scarico e Manuel Buondonno nella specialità Kumite (combattimento)

A loro va un grande in bocca al lupo, con l’augurio di vivere questa esperienza con determinazione, passione e orgoglio, portando sul tatami non solo il proprio valore atletico, ma anche i principi di rispetto, disciplina e spirito di squadra che il karate insegna.