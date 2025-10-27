Allo stadio Giraud di Torre Annunziata, un Savoia determinato e cinico nel finale batte la Vibonese e conquista tre punti preziosi.
Partita intensa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre, decisa da un episodio nei minuti conclusivi.
Nel primo tempo tante occasioni per i padroni di casa: i bianchi si rendono pericolosi più volte, sprecando tre nitide chance — due delle quali con Favetta. Gli ospiti rispondono solo nel finale di frazione con una bella azione in velocità, ma Musy arriva con un attimo di ritardo sul cross proveniente dalla sinistra.
Nella ripresa il copione non cambia: il Savoia gioca, la Vibonese resiste e si affida alle ripartenze. Al 79’ grande chance per Munoz, che si presenta a tu per tu con il portiere calabrese Marano, bravissimo a chiudergli lo specchio della porta. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva lo spunto decisivo: Schiavi sfonda sulla destra, Munoz serve al centro Meola, che insacca e regala il successo ai padroni di casa.
Con questa vittoria il Savoia sale a 16 punti in classifica, a soli due dalla vetta, occupata dal Nuova Igea Virtus.
IL TABELLINO
Savoia (3-4-2-1): De Lorenzo ‘07 - Frasson, Checa, Cadili - Schiavi, Pisacane ‘06 (56’ Sellaf ‘05), Ledesma, Carlini ‘07 (60’ Rioda ‘06)- Munoz (94’ Forte), Umbaca (76’ Meola) - Favetta (60’ Reis).
A disposizione: Sciammarella ‘06, Bitonto ‘06, Tiveron ’05, Forte, Esposito ‘07. All. Catalano.
Vibonese (3-5-2): Marano ‘07 - Caiazza (78’ Michael), Marafini, Dicorato - Bonotto ‘06 (50’ De Salvo ‘06), Balla, Bucolo (72’ Carnevale), Di Giglio, Keita - Dick ‘06, Musy (83’ Marsico).
A disposizione: Ferilli ‘07, Fiumara ‘07, Fragalà ‘08, Mariani, Andreacchio. All. Esposito.
Arbitro: Papagno di Roma 2.
Assistenti: Popovic di Padova e Colella di Imperia.
Reti: 91’ Meola.
Ammoniti: 20’ Frasson, 33’ Schiavi.
Recupero: 1’ pt, 5’ st.
➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook