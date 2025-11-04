A cura della Redazione

La Fiamma accoglie un nuovo innesto di grande talento nel proprio roster. Si tratta di Aleksandra Rojecka, una pallavolista originaria della Polonia, con un importante percorso sportivo anche negli Stati Uniti, pronta ora a mettere la sua esperienza e la sua energia al servizio della squadra di Coach Adelaide Salerno.

Dopo una breve pausa dall’attività agonistica, la giocatrice ha scelto di tornare in campo proprio con la maglia della Fiamma, spinta dall’entusiasmo e dal calore del gruppo.

“Ho scelto la Fiamma perché, dopo aver fatto una breve pausa, volevo tornare a giocare a pallavolo. Coach Adelaide mi ha dato la possibilità di unirmi al team e ho davvero apprezzato questa opportunità. Fin dall'inizio, tutti mi hanno fatto sentire la benvenuta: gli allenatori sono fantastici, di supporto e si preoccupano davvero di noi giocatrici. Anche le ragazze sono gentili, amichevoli e piene di energia positiva. L’ambiente di squadra è esattamente quello che stavo cercando.”

L’atleta ha già le idee chiare sui suoi obiettivi personali e collettivi per la stagione: “Voglio continuare a migliorare le mie abilità, diventare più forte e più sicura ad ogni allenamento e partita. Voglio portare energia positiva alla squadra e aiutarci a vincere quante più partite possibile, ma anche costruire una vera chimica dentro e fuori dal campo. Quando una squadra si connette davvero e si diverte insieme, tutto funziona meglio: comunicazione, motivazione e risultati.”

Per la nuova arrivata, la pallavolo rappresenta molto più di uno sport: “La pallavolo è la mia tranquillità, il posto dove mi sento più a mio agio. Mia madre mi ha portato al mio primo allenamento quando ero piccola — lei stessa aveva giocato — quindi per me è come seguire le sue orme. Attraverso questo sport ho costruito amicizie e ricordi che vanno oltre il campo: è questo che amo di più.”

Tra le sue fonti di ispirazione c’è Maddison Skinner, talento statunitense della NCAA, ammirata non solo per le sue doti tecniche ma anche per il suo atteggiamento positivo e la sua umiltà:

“Mi ricorda che essere una buona giocatrice non riguarda solo il talento, ma anche l’atteggiamento, il lavoro di squadra e il carattere”.

Infine, un messaggio ai tifosi, che non può mancare: “Io e tutta la squadra speriamo di vedervi sempre più numerosi alle partite! Il vostro sostegno fa davvero la differenza e ci dà una carica incredibile. Grazie per essere parte del nostro viaggio: non vediamo l’ora di vedervi alla prossima partita. Go Fiamma!”.

Con entusiasmo, passione e un sorriso che parla la lingua dello sport, la nuova giocatrice è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e a infiammare il pubblico con la maglia della Fiamma.

