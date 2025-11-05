A cura della Redazione

Pompei si prepara a diventare per quattro giorni la capitale del pugilato italiano. Da giovedì 5 a domenica 9 novembre, nella splendida cornice del Salone delle Feste dell’Hotel Vittoria, andrà in scena la dodicesima edizione della Woman Boxing League, uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale, organizzato dalla Boxe Vesuviana in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana.

L’evento, che unisce competizione, spettacolo e promozione sportiva, vedrà salire sul ring oltre 12 match di Pugilato Olimpico, dalle categorie Under 15 agli Under 23, con un’anteprima dedicata alla “next generation” degli Under 12, protagonisti di una serie di esibizioni dimostrative.

Il momento clou sarà venerdì 7 novembre, con il primo gong del Torneo Femminile della Woman Boxing League, che vedrà sfidarsi otto squadre regionali provenienti da tutta Italia: Sicilia, Lombardia, Campania, Veneto, Puglia, Lazio, Emilia-Romagna e Abruzzo. Le atlete si contenderanno il Trofeo della dodicesima edizione, in un crescendo di incontri che promettono spettacolo e grande tecnica.

Accanto al torneo femminile, la Boxe Vesuviana proporrà anche una manifestazione ordinaria, occasione di confronto tra i propri atleti e i pari categoria provenienti da altre società sportive campane.

Gli incontri si terranno ogni giorno dalle ore 15 alle 20, con ingresso libero per il pubblico. Un’occasione unica per vivere da vicino l’atmosfera del pugilato olimpico, sostenendo giovani talenti e campionesse che rappresentano il futuro di questo sport.

Pompei, ancora una volta, si conferma punto di riferimento per la boxe italiana — una città che unisce la passione sportiva alla sua inconfondibile bellezza storica e culturale.

