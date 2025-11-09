Stamattina i cittadini di Torre Annunziata hanno potuto assistere ad un'avvincente gara ciclistica a cronometro. Organizzata dalla ASD Barracuda Ciclyng Team, ha visto la partecipazione di 58 atleti della Sud Time Trial su un percorso di 7,4 km, dal viale Marconi a via Terragneta. Giovani ma anche anziani ciclisti si sono sfidati a distanza, per correre più veloci degli altri concorrenti, con partenza ogni minuto uno dall'altro.

A vincere la gara è stato Antonio Mostaccioli. "Sono molto soddisfatto della mia performance - ci ha detto - perché sono sceso sotto i dieci minuti, con il tempo di 9,53, a 45 chilometri di media. Originario di Scala, in provincia di Salerno, Mostaccioli ha 43 anni ed è carabiniere. "Sono stato dieci anni in servizio ad Alba, in provincia di Cuneo - ha aggiunto - ma sono ritornato due anni fa per trasferimento ad Amalfi. Quest'anno ho vinto per tre volte su una pista a circuito chiuso".

La gara ha avuto il patrocinio del Comune di Torre Annunziata, del Coni e della Federazione Ciclistica Italiana.

(Nella foto, Mostaccioli con Antonio D'Aniello, presidente dell'ASD Barracuda, già campione italiano dei dilettanti)