Torre Annunziata si prepara ad accogliere i protagonisti della Sud Time Trial, la gara ciclistica a cronometro valida anche come Campionato Regionale in linea FCI.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, quando il lungomare oplontino, da viale Marconi a via Terragneta, diventerà il palcoscenico di una giornata interamente dedicata alle due ruote e alla passione per il ciclismo.

L’evento, organizzato dall’ASD Barracuda Cycling Team con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata, del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana, richiamerà oltre cento atleti provenienti da tutta Italia.

La giornata inizierà alle 8.00 con l’apertura del villaggio espositivo, dove saranno presenti stand di aziende regionali e nazionali legate al mondo del ciclismo, dell’alimentazione sportiva e della mobilità sostenibile.

Dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà la gara a cronometro, disciplina in cui ogni ciclista parte singolarmente per affrontare il percorso prestabilito, sfidando il tempo e se stesso. La classifica finale sarà stilata in base ai tempi registrati dai cronometristi ufficiali.

“Il percorso di 7,6 chilometri costeggerà il mare, attraversando i punti più suggestivi della città, che per l’occasione si trasformerà in un autentico punto di riferimento per gli appassionati dello sport del pedale. Un’occasione per vivere diversamente il lungomare”, ha dichiarato l’assessore allo Sport Lina Nappo, sottolineando anche il valore sociale e turistico dell’iniziativa.

La Sud Time Trial rappresenta non solo una competizione di alto livello tecnico, ma anche un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio oplontino, capace di unire sport, paesaggio e partecipazione cittadina.

Domenica, dunque, Torre Annunziata sarà capitale del ciclismo: una giornata all’insegna della velocità, della passione e dello sport pulito.

