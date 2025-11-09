Prestazione solida e convincente del Savoia, che al “Giraud” supera 2-0 il Milazzo e aggancia la vetta della classifica.
La gara si sblocca al 26’ del primo tempo, quando Munoz scatta sul filo del fuorigioco e batte Mileto con un preciso pallonetto. Nella ripresa arriva il raddoppio: al 18’, Guida insacca su assist di tacco dello stesso Munoz, autore di una prova maiuscola.
Il Milazzo resta in dieci al 25’ per l’espulsione di Marco Greco, autore di un fallo su Guida lanciato a rete. Nel finale, De Lorenzo si conferma decisivo neutralizzando un rigore di Curiale, blindando così il risultato.
Con questo successo il Savoia sale a quota vertice, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato e pronta a giocarsi fino in fondo la corsa alla promozione.
