Può sorridere la compagine della Fiamma Torrese di coach Salerno che mette in campo abnegazione e voglia di vincere, portando a casa una vittoria contro la Sirdeco Volley che dà fiducia al team di Torre Annunziata.

Così Giovanna Prisco nel post-partita: “Sapevamo l’importanza di questa partita, era fondamentale prenderci dei punti e l’abbiamo fatto. La squadra ha dimostrato carattere e compattezza nei momenti decisivi. È una vittoria che ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta. Le sensazioni sono positive: c’è entusiasmo ma anche consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare con umiltà per confermarci”.