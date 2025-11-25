A cura della Redazione

Nelle acque antistanti il litorale vesuviano – che vide nascere il primo tratto ferroviario italiano – ha preso il via domenica 23 novembre il 2° Campionato Meteor all’Ombra del Vesuvio, con lo svolgimento del Trofeo Città di Portici, organizzato dalla sezione di Portici della Lega Navale Italiana.

Alla regata hanno partecipato 14 imbarcazioni classe Meteor provenienti da Napoli, Torre del Greco, Torre Annunziata e naturalmente da Portici.

Gli equipaggi hanno atteso il vento di fronte alla storica stazione ferroviaria (oggi sede della LNI Portici), che si è fatto attendere per un po’ prima di arrivare sul campo di gara con un’intensità via via crescente. Ha così preso forma una splendida manifestazione, che ha visto sul gradino più alto del podio l’imbarcazione Zizz ’e pacchiana del Circolo Nautico Torre Annunziata con al timone Fabio Caldo, seguita da Wonderfull, timonata da Carlo Tiberio della LNI Napoli, e da Sodina, con al timone Francesco Serlini del Circolo Nautico Torre del Greco.

Il Campionato, organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco, dal Circolo Nautico Arcobaleno ASD Torre Annunziata e dalla Lega Navale Italiana sezione di Portici, proseguirà con altri due appuntamenti: sabato 29 novembre con il Trofeo Sulla rotta delle Sirene organizzato dal CN Arcobaleno; sabato 6 dicembre con il Trofeo Costa del Vesuvio organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco.

«Un ulteriore iniziativa che ci vede coinvolti in una rete di Circoli extra cittadini sempre con la convinzione della importanza di fare ....rete per l'appunto», ha affermato Stefano Iovino, presidente del Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook