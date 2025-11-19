A cura della Redazione

Un nuovo importante riconoscimento arricchisce il percorso sportivo di Vincenzo Vito, il giovane ciclista di Torre Annunziata che negli ultimi mesi ha conquistato le cronache grazie ai suoi successi nelle competizioni giovanili nazionali. Un talento in crescita costante, capace di rappresentare con orgoglio la Campania nelle gare più importanti del panorama ciclistico italiano.

A Vito è stato consegnato un attestato di merito per aver fatto «brillare la Campania» nel settore giovanile. La cerimonia si è svolta sabato 15 novembre presso Villa Ruggiero a Brusciano, durante il memorial dedicato al campione del mondo juniores 1997 Crescenzo D’Amore, figura simbolo del ciclismo napoletano.

Alla consegna erano presenti il presidente nazionale FCI Cordiano Dagnoni e il vicepresidente nazionale Carmine Acquasanta, un segno ulteriore del valore attribuito al giovane oplontino e ai risultati che sta ottenendo.

Il premio valorizza non solo le qualità sportive di Vincenzo, ma anche il lavoro svolto dalla FCI Campania, guidata da Umberto Perna, impegnata nel rilancio del ciclismo giovanile regionale. Una tradizione che negli anni ha saputo esprimere campioni di livello mondiale come Figueras (1995) e lo stesso D’Amore (1997), a cui il memorial era dedicato.

Vincenzo Vito si è distinto nel corso della stagione per determinazione, costanza e risultati di assoluto rilievo, confermandosi tra i giovani più promettenti della sua categoria. Il riconoscimento ricevuto rappresenta così un ulteriore passo nella crescita di un atleta che incarna i valori dello sport come disciplina, impegno e speranza.

Un premio che diventa simbolo non soltanto del talento di Vincenzo, ma anche della vitalità di una terra che continua a credere nei propri giovani e a sostenerne i sogni.

