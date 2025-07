A cura della Redazione

Vincenzo Vito, giovane 13enne di Torre Annunziata, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Giovanile di Ciclismo. Una vera impresa se si pensa che ha lasciato dietro di sé corridori di Lombardia e Veneto

Le gare per Esordienti e Allievi maschile e femminile si sonno disputate a Gorizia nella doppia giornata di sabato e di domenica 5 e 6 luglio. 116 ciclisti provenienti da 20 Comitati Regionali che hanno selezionato per l'occasione il meglio del ciclismo giovanile regionale.

Hanno gareggiato gli Esordienti 1° anno, che sono partiti alle 09.00, gli Esordienti 2° anno alle 11.00, e infine gli Allievi alle ore 15.00.

Tra i giovani ciclisti di categoria Esordienti 1° anno, Vincenzo Vito, di Torre Annunziata (al settimo cielo papà Maurizio e mamma Mariagrazia Sannino), che ha dominato per tutti i 35 km del percorso, tra aspre salite e lunghi rettilinei, dando dimostrazione di tutto il suo valore. Bellissimo lo sprint con il quale il giovane atleta ha regalato alla Campania il secondo gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d'argento. Il primo posto è stato conquistato da Alessandro Bellettini dell'Emilia Romagna che ha vinto con mezza ruora di vantaggio su Vito.

Le dichiarazioni di Umberto Perna, Presidente FCI Campania

Abbiamo raccolto la dichiarazione del Presidente FCI Campania Umberto Perna, presente alla gara «Ringrazio di cuore Vincenzo perché ha portato sul podio la nuova maglia della Campania che io ho fortemente voluto rinnovare insieme a tante altre cose in Campania. La sua prestazione è frutto di un rinnovamento generazionale che stiamo vivendo e lui ne è l'esempio più bello! Nella mia carriera da preparatore e tecnico ho avuto il piacere di incontrare e vedere crescere tanti giovani ed almeno due campioni del mondo napoletani come Figueras nel ‘95 e D’Amore nel ‘97. Vedere Vincenzo Vito gareggiare mi fa pensare a loro. Se mi sono permesso di auspicare un podio per lui oggi è perché ho palesato quel talento che è presente solo in pochi. Ha un futuro davanti a sé. Ben amministrato farà strada e gli auguro di cuore che possa regalarci le stesse vittorie importanti di quei campioni».

Poi il complimento più bello. «Per me Vincenzo non è secondo agli Italiani. E' un campione italiano mancato di un soffio».

Le dichiarazioni di Vincenzo Vito

«Una gara impegnativa e durissima caratterizzata da molti scatti e strappi. L’ultimo giro si è formato un gruppetto ed io sono riuscito ad entrarci dentro. Oggi puntavo in alto, alla vittoria o ad un possibile podio. Posso ritenermi soddisfatto di quello che sono riuscito a fare».

Un piccolo campioncino che fa della determinazione, dell'impegno, del sacrificio e della passione le sue armi migliori per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Glielo auguriamo di vero cuore.