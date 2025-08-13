A cura della Redazione

Martina Langella farà parte del roster della Fiamma Torrese, squdra di volley di Torre Annunziata, anche per la stagione 25/26.

Queste le parole della palleggiatrice: “Sono davvero entusiasta di essere stata riconfermata. A 15 anni non è una cosa scontata, e per questo sono felicissima della fiducia che la società ha deciso di darmi. So che sarà una stagione ancora più impegnativa, ma ho tanta voglia di crescere, imparare e dimostrare di essere all’altezza. Darò il massimo ogni giorno".

Poi parla del suo futuro: "L’obiettivo principale sarà continuare il percorso costruito nelle ultime due stagioni, ricreando quell’atmosfera positiva fatta di sintonia e coesione. Solo con un grande spirito di squadra e tanto lavoro potremo affrontare ogni sfida con la grinta giusta e andare avanti insieme”.