A cura della Redazione

Il Savoia, squadra capolista solitaria con 25 punti in classifica, affronta oggi, domenica 30 novembre, al Giraud di Torre Annunziata la Vigor Lamezia.

I giocatori di mister Catalano, migliore attacco e seconda migliore difesa, sono imbattuti tra le proprie mura, con 4 vittorie e 2 pareggi. Nelle ultime 5 gare non hanno fatto bottino pieno solo a causa dell’inattesa sconfitta di Ragusa (ripresa giocata con un uomo in meno e gol decisivo per il 3-2 subito in pieno recupero).

Situazione completamente diversa per la Vigor Lamezia, che lontano dallo stadio amico ha trovato ad oggi 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte (3 sconfitte nelle ultime 4 gare intramezzate da un pareggio ed una vittoria).

I Bianchi cercheranno oggi al Giraud di consolidare la loro posizione in classifica davanti ad un pubblico entusiasta e capace di spingere la squadra oltre i propri limiti.

E’ l’augurio anche di mister Catalano: “Oggi vorrei vedere uno stadio stracolmo di tifosi affinché la squadra abbia quella spinta ulteriore per raggiungere il pieno successo contro una squadra che, nonostante i 14 punti in classifica, presenta in campo degli ottimi giocatori”.