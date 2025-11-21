A cura della Redazione

Emanuele Filiberto di Savoia ha scritto al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Riportiamo, qui di seguito, il messaggio inviato:

"In occasione del 117º compleanno del nostro Savoia, una squadra che ha scritto la storia di un’intera comunità, sento il dovere di rivolgere un appello a chi governa questa Nazione, a chi gestisce la sicurezza e a chi ha la responsabilità di garantire equità e rispetto nei confronti dei cittadini. Ci sono città nate per essere comode e città nate per essere vere. Torre Annunziata appartiene a questa seconda categoria. Una comunità che ha attraversato momenti difficili, spesso raccontata più attraverso le sue ferite che attraverso la sua forza.

È una città sulla cui pelle, in passato, la criminalità ha inciso segni profondi. Ferite che hanno toccato persino chi, come Giancarlo Siani, aveva scelto di raccontare la verità con la limpidezza e il coraggio di un giovane giusto.

Siani non era di Torre Annunziata, ma il suo sacrificio vive per sempre in questa città. Ed è proprio per questo che oggi Torre Annunziata è Giancarlo Siani, una città che rifiuta il buio del passato, che affronta ogni giorno la sfida della legalità, che non vuole più essere giudicata attraverso il filtro di una minoranza deviata che, anni fa, aveva preso il sopravvento.

Torre Annunziata oggi vive, cresce, cambia, lavora, studia, spera. È una città che vuole essere ricordata per ciò che è davvero: coraggio, dignità, verità. Ed è alla luce di questa identità nuova, forte e consapevole che l’ennesimo divieto di trasferta rivolto alla tifoseria del Savoia appare come una ferita immeritata. Una ferita che non colpisce un settore di stadio, ma un intero popolo.

Una comunità che vive il calcio come appartenenza, come legame, come riscatto. Limitare continuamente questa possibilità non è più una misura di sicurezza, è un freno alla dignità di una città che da troppo tempo lotta per liberarsi dai pregiudizi.

Il sostegno della propria tifoseria non è un privilegio: è una componente essenziale della vita sportiva. Negarlo sistematicamente significa creare una disparità che incide non solo sulle gare, ma sul cuore della gente. Noi non chiediamo eccezioni. Non chiediamo favoritismi. Non chiediamo di essere più di altri. Chiediamo solo rispetto. Chiediamo riconoscimento. Chiediamo giustizia.

Torre Annunziata merita di essere guardata per ciò che è oggi, una città che si alza, che cambia, che prova, che si impegna. Una città che ha sofferto, sì, ma che ha saputo trasformare quel dolore in forza, e quella forza in futuro. I tifosi del Savoia rappresentano tutto questo. Sono famiglie, bambini, anziani, lavoratori: persone che amano una maglia che è parte della loro identità.

E non meritano di essere trattati come un problema. Siamo qui, insieme, per dare voce alla loro dignità. Per dire che questa città non deve più essere giudicata dal suo passato, ma dal suo presente. E che ogni cittadino di Torre Annunziata ha diritto allo stesso rispetto, agli stessi diritti e alla stessa considerazione di qualunque altra città italiana".