La società APD TRECASE CALCIO 2025 rende noto che l’allenatore della Squadra Francesco Cuccia per motivi personali ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.

La decisione, maturata dopo un confronto sereno con la dirigenza, è stata accolta con rispetto. La società desidera ringraziare Francesco Cuccia per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata, l’impegno e la determinazione profusi durante questi mesi di lavoro e sacrifici e per i valori trasmessi alla squadra.

Contestualmente, la società annuncia che la guida tecnica verrà momentaneamente affidata al già vice di Francesco Cuccia, Stefano Liguori, con l’intento di garantire serenità e continuità al progetto sportivo in corso.