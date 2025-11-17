A cura della Redazione

Il Ragusa calcio riesce ad avere la meglio sulla capolista Savoia nella fase finale del match, con la rete del successo firmata al 95’ da Sinatra.

E dire che la squadra di Torre Annunziata era andata per due volte in vantaggio e per due volte si è fatta rimontare, perdendo poi l’incontro all’ultimo respiro.

A passare in vantaggio i torresi con un rigore di Munoz al 12’, raggiunti da un gol di Cardinale al 36’.

Il Savoia, però, con lo stesso Munoz, prima del riposo, si riporta in vantaggio. I siciliani pareggiano i conti al 16’ della ripresa con D’Amore subentrato dalla panchina. Qualche minuto dopo un’altra svolta della partita, con l’espulsione di Caballero. Savoia, dunque, che resta in dieci uomini. Quando sembra che entrambe le squadre possano accontentarsi del pareggio, ecco che arriva il guizzo finale di Sinatra che fa esplodere i tifosi ragusani.

Il Savoia quindi perde non solo la partita ma anche il primato in classifica.

A fine partita il commento amaro della società: “Avevamo promesso di non parlare più degli arbitri, ma quanto accaduto oggi è inaudito. Abbiamo subito un’espulsione inesistente mentre eravamo in vantaggio 2-1 e il gol vittoria del Ragusa, al 95', è stato condizionato da un fallo che avrebbe meritato anche il cartellino il giallo”.