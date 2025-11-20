A cura di AdnKronos

L'Italia ha scoperto le sue avversarie verso i Mondiali 2026.

Oggi, giovedì 20 novembre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso ha partecipato al sorteggio dei playoff che porteranno alla rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada della prossima estate.

Gli azzurri dovranno affrontare prima una semifinale contro l'Irlanda del Nord in casa e poi giocheranno in trasferta l'eventuale finale contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia.

Definiti gli altri playoff: Ucraina-Svezia e Polonia-Albania; Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo; Danimarca-Macedonia del Nord e Repubblica Ceca-Irlanda