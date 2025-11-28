XXVI Trofeo sulle rotte delle Sirene: è la regata velica sportiva in programma sabato 29 novembre, dalle ore 12,00 alle ore 18,00, nelle acque antistanti il litorale di Torre Annunziata.
All’iniziativa, promossa dal Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata, parteciperanno 15 imbarcazioni.
L’Ufficio Circondariale Marittimo oplontino rende noto che nelle ore della regata, nella zona di mare (campo di regata) interessata dalla manifestazione velica, “è vietata la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare”.
