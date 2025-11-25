A cura della Redazione

Ennesima designazione di prestigio per il fischietto di Torre Annunziata Marco Guida. Domani sera l’arbitro oplontino dirigerà il match più importante del quinto turno di Champions League: Arsenal-Bayern Monaco. All’Emirates Stadium di Londra, alle ore 21.00, si affronteranno due delle tre squadre (l’altra è l’Inter) a punteggio pieno (12 punti) dopo quattro gare nella classifica della competizione più significativa del panorama calcistico continentale.

Guida sarà coadiuvato in campo dagli assistenti Meli e Peretti e dal IV ufficiale di gara Maresca. Al VAR Di Paolo, AVAR Di Bello. La gara verrà trasmessa dalle piattaforme Sky e Now, ma sarà visibile anche in chiaro sul canale digitale terreste TV8.