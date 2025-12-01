A cura della Redazione

Sabato 29 novembre il Teatro delle Rose di Sorrento ha ospitato le fasi regionali di danza aerea, un appuntamento molto atteso nel panorama sportivo campano. Tra i protagonisti della giornata anche l’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, guidato dal dottor Mario Veneruso, che si è presentato con un ricco gruppo di atlete distribuite in diverse categorie.

Il bilancio è stato più che positivo. «Un successone - commenta soddisfatto Veneruso -. Abbiamo riempito i podi con le nostre ragazze oplontine, che - superando la fase regionale - hanno conquistato il pass per le nazionali. Una grande soddisfazione per tutto il nostro team».

Per il centro sportivo si tratta di una conferma importante: la disciplina della danza aerea è stata introdotta solo due anni fa, ma i risultati non hanno tardato ad arrivare. «Lo scorso anno abbiamo vinto il titolo italiano con Gaya Organista e conquistato l’argento con Aurora Veneruso - ricorda Veneruso -. Quest’anno saranno tantissime le nostre atlete a partecipare alle finali nazionali».

La crescita dell’AUSE Sporting Club, però, non riguarda solo la danza aerea. «La nostra rivoluzione sportiva sta dando frutti in più discipline - aggiunge il responsabile dell’AUSE -. Nella boxe abbiamo avuto una vice campionessa d’Italia, Desirè Gallo, e un finalista nazionale, Vincenzo Gallo. Continuiamo per la nostra strada, orgogliosi del nostro operato».

Un percorso in costante ascesa, dunque, per una realtà che continua a investire sui giovani e sullo sport, portando in alto il nome di Torre Annunziata.

I nomi delle partecipanti

I nomi delle campionesse dell’AUSE che hanno partecipato:

Aurora Veneruso, Giada Massaro, Greta Pisacane, Marika Iovane, Ilaria Esposito, Federica Esposito, Matilde Sicignano, Chiara Cirillo, Ornella Guida,

Rosanna Panariello, Chiara Carotenuto, Annamaria Savino, Luisa Cangiano, Rita Cirillo, Sophie Coppola, Gaya Organista.

