A cura della Redazione

Promessa mantenuta: la “bomba di mercato” della Fiamma Torrese di Torre Annunziata è realtà. A rinforzare il roster oplontino arriva Francesca Passante, centrale di esperienza con trascorsi ad Arzano e alla Libellula Volley.

Entusiasta la nuova giocatrice: “Ho scelto la Fiamma perché credo molto nel progetto e nei valori che rappresenta. Qui ho trovato un ambiente accogliente e ambizioso, con una visione chiara e tanta voglia di crescere. Voglio portare determinazione, energia e un po’ di sana cazzimma. Sono convinta che l’esperienza maturata negli anni sarà un’arma in più per affrontare i momenti difficili. Con Coach Salerno abbiamo parlato di un obiettivo semplice ma fondamentale: divertirci, lavorare in serenità e puntare tutte verso la stessa direzione. I risultati arriveranno di conseguenza”.

La Fiamma si assicura così un rinforzo di carattere e qualità, pronta a dare battaglia sotto rete.