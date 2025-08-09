A cura della Redazione

L’atleta Daniele Orlando, finalista dei cento metri ai Campionati europei Under 20 a Tampere (Finlandia), studente 18enne del liceo sportivo Pitagora Croce di Torre Annunziata, ha compiuto una vera impresa classificandosi per la finale della gara più spettacolare, i 100 metri, arrivando terzo nella sua batteria.

In finale Daniele, vinto un po’ dall’emozione e dalla fatica di una stagione molto intensa, non è riuscito a dare il meglio di sé classificandosi all’ottavo posto. Daniele non ha ancora 18 anni e dunque ha tutto il tempo per forgiarsi e presentarsi ancora più forte nella stessa competizione e nei meeting successivi.

Intanto oggi un'altra prestazione esaltante dell'atleta torrese: con la sua frazione entusiasmante ha permesso alla squadra italiana della staffetta 4x100 di classificarsi per la finale, in programma domani con diretta della gara su RaiSport alle ore 17.05.