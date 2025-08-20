A cura della Redazione

Libero per professione e per vocazione, Capasso continuerà a difendere i colori della Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata, anche nella stagione 2025/26.

La giocatrice ha commentato così la sua riconferma: “Difendere i colori della Fiamma anche quest’anno è per me motivo di grande soddisfazione, alla luce dei numerosi traguardi e insegnamenti raggiunti negli ultimi anni di lavoro insieme. Le emozioni per questa nuova stagione sono ancora più forti, trattandosi di una categoria superiore che richiederà sicuramente maggiore impegno e grinta. Sono molto emozionata e carica, non vedo l’ora di iniziare insieme alle mie compagne. Credo che sarà un campionato di crescita sia dal punto di vista caratteriale che tecnico, perché ci troveremo di fronte a nuove squadre di buon livello. Io sono pronta a dare tutto il mio impegno”.

La Fiamma Torrese riparte così da una delle certezze del proprio roster, affidandosi alla sicurezza e alla determinazione del suo libero.