A cura della Redazione

Fresca vincitrice del Torneo Nazionale Mura , indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana , la giovanissima Maria Annunziata , atleta della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata , continua a farsi notare anche nei raduni della Nazionale Under 15 .

Durante i due recenti collegiali di preparazione agli impegni internazionali, Maria ha saputo impressionare i tecnici azzurri Coletta e Salvemini, tanto da essere inserita nella lista delle probabili partecipanti ai Campionati Europei Under 15.

Figlia d’arte, Maria porta con orgoglio il cognome del padre Salvatore Annunziata, ex campione professionista cresciuto proprio nella storica palestra vesuviana. La giovane pugile non ha esitato a mettere da parte le vacanze estive per rispondere con entusiasmo alla chiamata azzurra:“Ho sempre amato allenarmi – racconta Maria – per me stessa, ma anche per dare una continuità alla tradizione pugilistica iniziata con uno zio e poi con mio padre. Alle vacanze ho preferito con gioia il ritiro con la Nazionale, ricevendo anche la visita del Maestro Lucio, al quale sogno un giorno di poter mettere al collo una medaglia vinta con la maglia azzurra.”

Determinazione, talento e senso di appartenenza: Maria Annunziata è già un orgoglio per Torre Annunziata e per tutto il movimento della Boxe Vesuviana, e potrebbe presto rappresentare l’Italia sul ring continentale.