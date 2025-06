A cura della Redazione

Stiamo per entrare nel clou della stagione dell’atletica leggera. Sugli scudi i talenti dell’indirizzo sportivo del Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata. Sabato 28 giugno hanno inizio a Rieti i campionati tricolori under 18. Saranno presenti Gennaro Di Palma nei 400 ostacoli, in continua crescita e pronto a sorprendere e le ragazze della 4x400. Le spice girls oplontine hanno strappato il pass in extremis, non senza pathos, domenica nel corso dei campionati regionali al Virgiliano di Napoli. Una gara contro il solo cronometro, senza lo stimolo di avversarie: alla fine le alunne della preside Tiziana Savarese ce l'hanno fatta per un soffio facendo arrestare il photofinish a 4'12"23. Due decimi in più e la fatica di Sabrina Sorrentino, Miriam Desiderio, Elisabetta Firmamento e Sana Rekik sarebbe risultata vana.

Procede al meglio la marcia verso Grosseto, con vista Bergen (Norvegia), di Daniele Orlando, diciassettenne talento della velocità. Fra 10 giorni in Toscana ci saranno i campionati nazionali under 20 indicativi per la convocazione per gli europei in terra scandinava. Il talento oplontino ieri sera ha vinto in rimonta la gara dei 200 metri con l'ottimo tempo di 21"13, non certo favorito nell'8^ corsia della pista al meeting di Molfetta.

(nella foto, Daniele Orlando, ultimo a destra, trionfa a Grosseto)