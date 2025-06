A cura della Redazione

Il Savoia 1908 FC comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra al mister Raimondo Catalano.

Tecnico meticoloso, Catalano porta con sé un’idea di calcio che unisce estetica e sostanza: le sue squadre esprimono un gioco bello da vedere, ma al tempo stesso feroce, intenso, ad alta pressione, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, minuto dopo minuto, su ogni pallone.

Nato a Bari, classe 1975, in possesso del patentino UEFA A, Catalano ha alle spalle un percorso di crescita ricco di esperienze e sfide superate, diventando negli anni un allenatore stimato per le sue conoscenze tattiche, la preparazione maniacale e la capacità di leggere le partite anche in corsa.

Tra i suoi punti di forza spicca la duttilità tattica: Raimondo Catalano, infatti, pur avendo un sistema di gioco base, sa modificare l’assetto delle sue squadre in base alle caratteristiche della rosa, adattando i sistemi di gioco con lucidità e tempestività.

Non è un caso, infatti, che nella sua carriera vissuta sui campi di Serie D e nell’ultima stagione alla Primavera del Bari sia stato spesso protagonista di rimonte memorabili, firmando vere e proprie imprese. Proprio nella stagione appena conclusa, Catalano è subentrato con la squadra all’ultimo posto fino a condurla in undicesima posizione scalando posizione su posizione.

Le squadre di Catalano hanno un’identità chiara: non mollano mai, nemmeno di fronte alle difficoltà. E questa è una promessa che sa di battaglia nel campionato di Serie D che il Savoia affronterà!

Con Catalano in panchina, il Savoia abbraccia una nuova visione: ambizione, coraggio e bel gioco. Valori che appartengono alla società e che hanno portato alla scelta dell’allenatore.