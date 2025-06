A cura della Redazione

Una scia di successi per il giovane ciclista di Torre Annunziata Vincenzo Vito, 13 anni, portacolori del Team Cesaro Franco Ballerini guidato dal DS Aurelio Cesaro.

Vincenzo, imponendosi con velocità e tecnica nelle gare regionali disputate il 15 giugno per la MTB/XCO a Lauro (AV) e il 29 giugno per la STRADA a Montoro (AV) ha conquistato per entrambe le discipline il titolo di Campione Regionale.

Per Vincenzo, studente della scuola media Pascoli-Siani di Torre Annunziata licenziato con il massimo dei voti, è arrivata anche la tanto ambita convocazione per i Campionati Italiani che si disputeranno a Gorizia nel prossimo mese di luglio.

Vincenzo, tra gare e licenza media

“Sono veramente felice di questa convocazione - commenta il giovanie ciclista - perché arriva in un periodo di grande impegno sia scolastico che sportivo. Lo sport mi ha aiutato tanto anche con gli studi perché mi ha permesso di sciogliere la tensione e a concentrarmi. Per me il ciclismo è prima di tutto divertimento perché se ti diverti il duro lavoro che c’è dietro ogni gara non ti pesa, anzi diventa energia per fare bene. È una grande passione che ho sin da piccolo e il mio obiettivo è continuare a divertirmi cercando di dare il meglio in ogni contesto ed ad ogni livello, così come mi hanno insegnato i miei genitori».

Già, i genitori di Vincenzo. Papà Maurizio, titolare del centro Mavis di Torre Annunziata, con la grande passione per la bicicletta, e mamma Mariagrazia, già amministratice del Comune oplontino in qualità di presidente delle Politiche sociali, vanno fieri del loro ragazzo

La dichiarazione del presidente FCI Campania Umberto Perna

Vincenzo è stato premiato dal Presidente FCI Campania Umberto Perna (nella foto con Vincenzo) che, raggiunto al telefono, ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Da ex preparatore di talenti - afferma - credo che questo ragazzo abbia tutte le carte in regola per poter fare del ciclismo non solo un divertimento ma anche una possibilità di soddisfazione di una parte della sua vita se non addirittura un lavoro, anche se questo è presto per dirlo. È un ragazzo che vince con grande facilità non solo in regione ma soprattutto in realtà del nord dove il livello è alto. Una delle caratteristiche che più mi piace di lui che fa tutto con disinvoltura e con il sorriso sempre stampato sul volto. Ha la fortuna di essere nel Team Cesaro-Franco Ballerini che gli offre il massimo della competenza ed assistenza per poter emerger».

Poi il miglior complimento per Vincenzo: «Era da un po' che la Campania non esprimeva nelle categorie giovanili talenti della sua portata ed è per questo che non vedo impossibile un podio ai Campionati Italiani”.