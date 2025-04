A cura della Redazione

Poker di vittorie per Vincenzo Vito. Il tredicenne ciclista di Torre Annunziata si impone nelle gare nazionali in programma nelle festività pasquali e nel giorno della liberazione, conquistando per ben quattro volte il podio.

Vittorie che lo collocano al primo posto della classifica nazionale di categoria e che riempiono di orgoglio il DS Aurelio Cesaro che lo assiste e dirige in ogni gara dall’Ammiraglia.

“Sono felice e positivamente sorpreso di questo inizio di stagione - afferma il direttore sportivo -. Lo dico con orgoglio campano perché non è facile per un team della Campania affermarsi nel panorama ciclistico nazionale e rimanerci. Vincenzo ha grandi potenzialità e sta formando un gran carattere che gli consente di destreggiarsi in gare tecnicamente difficili e con competitors di altissimo livello tecnico. Il mio consiglio è di continuare a dare il meglio di sé ad ogni livello con entusiasmo e consapevolezza perché solo così si può ambire a diventare ciclisti con la C maiuscola”.

Stupore anche per i giornalisti sportivi che hanno intervistato il giovane ciclista, che ha più volte ribadito di provenire dalla Campania ed in particolare dalla città di Torre Annunziata evidenziando i tanti sacrifici per allenarsi e gareggiare, con una dedica particolare al papà Maurizio, con cui condivide la passione per il ciclismo.