Vincenzo Vito, promessa del ciclismo giovanile campano, è sul podio nazionale

L’atleta dodicenne di Torre Annunziata già due volte campione Regionale per la categoria Giovanissimi, ha conquistato con abilità e determinazione il terzo posto a Tarvisio, dove nei giorni 20-21-22-23 giugno si è tenuto il Meeting Nazionale Giovanissimi 2024 con 1166 iscritti di 150 società provenienti da tutta Italia, isole comprese.

Al suo fianco, oltre a papà Maurizio (titolare del centro Mavis di Torre Annunziata), con cui condivide la grande passione per la bicicletta, Aurelio Cesaro, Team Manager del Team Cesaro-Franco Ballerini di cui Vincenzo è portacolori.

“Sono soddisfatto del risultato raggiunto - ha dichiarato Cesaro - ma soprattutto sono felice per la grande occasione che tutti i ragazzi del team hanno avuto in questi giorni di confrontarsi con coetanei di tutta Italia, con i quali condividono la stessa passione sportiva. Vincenzo ha dato prova di grande abilità ma anche di forte determinazione e va sostenuto in questo suo percorso di crescita”.