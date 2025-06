A cura della Redazione

Saranno circa 12 i match di “Pugilato Olimpico” presso la Villa Comunale di Torre Annunziata, dove gli atleti della Boxe Vesuviana si confronteranno contro avversari provenienti dalle altre ASD della Campania.

Con inizio alle ore 20 spetterà ai ragazzini Under 13 del maestro Salvatore Annunziata a riscaldare gli animi in attesa di confronti che si annunciano combattuti e spettacolari. Da Feroleto a Striano, da Immola a Cervero, da Cirillo a Veropalumbo. E ancora da Di Donna a Riccone per finire a De Angelis e Giordano, tutti vogliosi di ben figurare in un luogo dove i propri amici e sostenitori faranno sentire i loro incitamenti.

A tal proposito i maestri Gaetano Nespro e Pasquale Perna, dall’alto della loro esperienza di ex campioni, temono proprio un’eccessiva dose di adrenalina da parte dei ragazzi che allenano quotidianamente che li potrebbe portare a commettere qualche errore.