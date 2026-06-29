Torre Annunziata, oltre 2mila spettatori incantati dalla danza aerea al MaxiMall Pompeii

A cura della Redazione

Una serata di grande emozione, arte e spettacolo ha conquistato il pubblico del MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata. Sabato 27 giugno, alle ore 20:30, la suggestiva Piazza delle Fontane si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento “Canzoni senza tempo”, il grande spettacolo di di Torre Annunziata.

Oltre duemila spettatori hanno applaudito le straordinarie performance delle giovani atlete oplontine, che con eleganza, tecnica e passione hanno regalato un’esibizione di altissimo livello, sotto la direzione delle insegnanti Viviana De Felice e Francesca Ceglia. Coreografie coinvolgenti, musica e spettacolari evoluzioni aeree hanno incantato il pubblico, rendendo la serata un appuntamento indimenticabile.

L’evento ha rappresentato anche l’inizio di una prestigiosa collaborazione tra il MaxiMall, punto di riferimento dello shopping e dell’intrattenimento del territorio, e l’AUSE Sporting Club, storica realtà sportiva cittadina impegnata nella formazione di giovani talenti.

L’AUSE Sporting Club è oggi una struttura polivalente e un autentico tempio dello sport e del benessere, capace di offrire attività per tutte le età e per ogni livello di preparazione. Oltre alla rinomata danza aerea, il centro propone sala pesi, boxe agonistica e amatoriale, pilates, Tabata, allenamento funzionale, Latin Fitness, fitness e preparazioni specifiche per i concorsi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Un punto di riferimento per chi desidera allenarsi in un ambiente professionale, dinamico e orientato alla crescita sportiva e personale.

«Abbiamo portato al MaxiMall uno spettacolo completamente nuovo – ha dichiarato il dott. Mario Veneruso, fondatore dell’AUSE Sporting Club –. Manifestazioni come questa contribuiscono a valorizzare Torre Annunziata, promuovendo lo sport, la cultura e il talento delle nostre atlete. È nata una collaborazione importante che siamo certi continuerà a crescere nel tempo»

Il successo dell’iniziativa conferma come la sinergia tra realtà commerciali e associazioni sportive possa creare eventi di grande richiamo, capaci di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati, offrendo momenti di aggregazione e valorizzando le eccellenze del territorio.

L’AUSE Sporting Club desidera ringraziare la direzione e tutto lo staff del MaxiMall per l’accoglienza e la professionalità dimostrate, le insegnanti Viviana De Felice e Francesca Ceglia per l’impegno profuso nella preparazione dello spettacolo e tutte le atlete che, con dedizione e sacrificio, hanno regalato alla città una serata di straordinaria bellezza.

Questo evento rappresenta solo l’inizio di un percorso ricco di nuove iniziative che vedranno ancora protagonisti il MaxiMall e l’AUSE Sporting Club, con l’obiettivo di promuovere lo sport, il benessere e l’eccellenza artistica, continuando a regalare emozioni e a far crescere il prestigio di Torre Annunziata.