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Torre Annunziata, oltre 2mila spettatori incantati dalla danza aerea al MaxiMall Pompeii

Torre Annunziata, oltre 2mila spettatori incantati dalla danza aerea al MaxiMall Pompeii

Successo per lo spettacolo dell'AUSE Sporting Club: giovani atlete protagoniste di un'esibizione mozzafiato

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Una serata di grande emozione, arte e spettacolo ha conquistato il pubblico del MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata. Sabato 27 giugno, alle ore 20:30, la suggestiva Piazza delle Fontane si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento “Canzoni senza tempo”, il grande spettacolo di di Torre Annunziata.

Oltre duemila spettatori hanno applaudito le straordinarie performance delle giovani atlete oplontine, che con eleganza, tecnica e passione hanno regalato un’esibizione di altissimo livello, sotto la direzione delle insegnanti Viviana De Felice e Francesca Ceglia. Coreografie coinvolgenti, musica e spettacolari evoluzioni aeree hanno incantato il pubblico, rendendo la serata un appuntamento indimenticabile.

L’evento ha rappresentato anche l’inizio di una prestigiosa collaborazione tra il MaxiMall, punto di riferimento dello shopping e dell’intrattenimento del territorio, e l’AUSE Sporting Club, storica realtà sportiva cittadina impegnata nella formazione di giovani talenti.

L’AUSE Sporting Club è oggi una struttura polivalente e un autentico tempio dello sport e del benessere, capace di offrire attività per tutte le età e per ogni livello di preparazione. Oltre alla rinomata danza aerea, il centro propone sala pesi, boxe agonistica e amatoriale, pilates, Tabata, allenamento funzionale, Latin Fitness, fitness e preparazioni specifiche per i concorsi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Un punto di riferimento per chi desidera allenarsi in un ambiente professionale, dinamico e orientato alla crescita sportiva e personale.

«Abbiamo portato al MaxiMall uno spettacolo completamente nuovo – ha dichiarato il dott. Mario Veneruso, fondatore dell’AUSE Sporting Club –. Manifestazioni come questa contribuiscono a valorizzare Torre Annunziata, promuovendo lo sport, la cultura e il talento delle nostre atlete. È nata una collaborazione importante che siamo certi continuerà a crescere nel tempo»

Il successo dell’iniziativa conferma come la sinergia tra realtà commerciali e associazioni sportive possa creare eventi di grande richiamo, capaci di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati, offrendo momenti di aggregazione e valorizzando le eccellenze del territorio.

L’AUSE Sporting Club desidera ringraziare la direzione e tutto lo staff del MaxiMall per l’accoglienza e la professionalità dimostrate, le insegnanti Viviana De Felice e Francesca Ceglia per l’impegno profuso nella preparazione dello spettacolo e tutte le atlete che, con dedizione e sacrificio, hanno regalato alla città una serata di straordinaria bellezza.

Questo evento rappresenta solo l’inizio di un percorso ricco di nuove iniziative che vedranno ancora protagonisti il MaxiMall e l’AUSE Sporting Club, con l’obiettivo di promuovere lo sport, il benessere e l’eccellenza artistica, continuando a regalare emozioni e a far crescere il prestigio di Torre Annunziata.

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