Torre Annunziata, Savoia: Giovanni De Pascale nuovo presidente del Settore Giovanile

A cura della Redazione

Il Savoia Calcio prosegue il proprio percorso di crescita e organizzazione interna con una nuova nomina ai vertici del settore giovanile. La società biancoscudata ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giovanni De Pascale come nuovo presidente del Settore Giovanile.

Professionista con una consolidata esperienza nella formazione e nella valorizzazione dei giovani calciatori, De Pascale ha costruito nel corso degli anni un percorso caratterizzato da competenza, capacità organizzativa e attenzione allo sviluppo dei talenti. La sua attività nel calcio giovanile gli ha consentito di contribuire alla crescita di numerosi atleti successivamente approdati nel calcio professionistico e nelle rappresentative nazionali.

La scelta del Savoia si inserisce in una strategia volta a rafforzare ulteriormente il vivaio, considerato dalla società un elemento fondamentale per il futuro del club. Tra gli obiettivi del nuovo presidente vi sarà quello di consolidare il collegamento tra il settore giovanile e la prima squadra, favorendo la crescita dei giovani più promettenti all'interno del progetto biancoscudato.

Contestualmente, il club ha annunciato il passaggio dell’avvocato Lucio D’Avino a un nuovo incarico. Dopo il lavoro svolto alla guida del settore giovanile, D’Avino assumerà il ruolo di Club Manager della Prima Squadra, una posizione strategica nell’ambito dell’organizzazione societaria.

Nel comunicato ufficiale, il Savoia ha rivolto a Giovanni De Pascale il più caloroso benvenuto nella famiglia biancoscudata e gli auguri di buon lavoro per la nuova avventura, ringraziando allo stesso tempo Lucio D’Avino per l’impegno e i risultati ottenuti nel settore giovanile.

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