Savoia, nuove nomine per il futuro: D'Avino Club Manager e Marasco alla guida della Primavera

A cura della Redazione

Il Savoia, squadra di calcio di Torre Annunziata neo promossa in Lega Pro, continua a costruire il proprio futuro puntando su professionalità e continuità. La società biancoscudata ha ufficializzato due importanti nomine che rafforzano l'organizzazione del club in vista delle nuove sfide legate al ritorno nel calcio professionistico.

La prima riguarda l'avvocato Lucio D'Avino, che entra nello staff della prima squadra con il ruolo di Club Manager, figura centrale nella struttura organizzativa del club.

D'Avino promosso in prima squadra

Dopo due stagioni alla guida del settore giovanile, D'Avino compie un importante salto di qualità all'interno della società. Nel corso della sua esperienza ha contribuito alla crescita del vivaio biancoscudato, distinguendosi per competenza, senso di appartenenza e capacità organizzative.

La dirigenza ha scelto di affidargli un incarico strategico, certa che le sue qualità professionali e umane possano rappresentare un valore aggiunto nel percorso di sviluppo della prima squadra e dell'intera struttura societaria.

Marasco nuovo allenatore della Primavera

Novità anche per il settore giovanile. Antonio Marasco sarà il nuovo allenatore della formazione Primavera del Savoia.

Dopo aver coordinato il vivaio biancoscudato nell'ultima stagione, l'ex calciatore intraprende una nuova avventura tecnica alla guida della squadra che rappresenta il ponte naturale tra il settore giovanile e il calcio dei grandi.

La scelta della società nasce dalla volontà di affidare un gruppo considerato strategico a una figura che conosce profondamente l'ambiente, i giovani calciatori e i valori del progetto biancoscudato.

L'esperienza della Serie A al servizio dei giovani

Marasco porta con sé il bagaglio accumulato durante una lunga carriera da calciatore ai massimi livelli del calcio italiano, con numerose presenze in Serie A. Un patrimonio di esperienza che il club intende mettere al servizio della crescita tecnica e umana dei giovani talenti.

Con l'approdo del Savoia nel calcio professionistico, il settore giovanile assume infatti un ruolo sempre più centrale nella strategia societaria. L'obiettivo è costruire un percorso formativo capace di valorizzare i ragazzi e favorire il loro inserimento nel calcio professionistico.

Le nomine di D'Avino e Marasco confermano la volontà del Savoia di investire su figure già inserite nel progetto biancoscudato, premiando il lavoro svolto negli ultimi anni e consolidando le basi per il futuro del club.