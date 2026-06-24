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Il Savoia sceglie Nike: il colosso dello sport sarà sponsor tecnico per la stagione 2026/2027

Il Savoia sceglie Nike: il colosso dello sport sarà sponsor tecnico per la stagione 2026/2027

Accordo tra il club oplontino e il marchio leader mondiale dell'abbigliamento sportivo. Una partnership che punta a rafforzare l'immagine e le ambizioni del Savoia Calcio 1908.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Il Savoia Calcio 1908, squadra di calcio di Torre Annunziata iscritta al prossimo Campionato di Lega Pro, guarda al futuro e lo fa stringendo un accordo di prestigio internazionale. Il club biancoscudato ha annunciato che, a partire dal 1° luglio 2026, Nike sarà il nuovo sponsor tecnico ufficiale per la stagione sportiva 2026/2027.

Una partnership di grande rilievo che lega la storia ultracentenaria del Savoia a uno dei marchi più importanti e riconosciuti nel panorama sportivo mondiale. L'intesa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento intrapreso dalla società oplontina, sempre più orientata a rafforzare la propria immagine dentro e fuori dal campo.

Attraverso questa collaborazione, il club potrà contare sul supporto e sulla qualità di un brand simbolo di innovazione, performance ed eccellenza sportiva, condividendo l'obiettivo di scrivere nuove pagine importanti della propria storia.

«Una partnership prestigiosa che unisce la storia e l'ambizione del Savoia all'eccellenza del più importante marchio sportivo internazionale. Insieme per scrivere nuove pagine di successo», si legge nella nota diffusa dalla società.

Con l'arrivo di Nike, il Savoia aggiunge un tassello significativo al proprio progetto sportivo, confermando la volontà di crescere e consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico nazionale.

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