Michele Guida conquista il Gol dell'Anno: il bomber del Savoia trionfa al Galà dei Dilettanti

Il gol più bello della stagione parla oplontino. A conquistare la prestigiosa Coppa Giovanni Tajani, assegnata nell’ambito del Galà 2026 dei Dilettanti, è stato infatti Michele Guida, attaccante del Savoia 1908, autore della rete eletta "Gol dell’Anno" dai tifosi.

La prodezza vincitrice è quella realizzata all'81° minuto della sfida contro il Lambiase, una rete che ha raccolto oltre 3mila preferenze, superando la concorrenza degli altri finalisti. Al secondo posto si è classificato Peter Raia del San Vito Positano.

La premiazione si è svolta negli studi televisivi di Televomero. A ritirare il riconoscimento è stato il padre dell'attaccante biancoscudato, Felice Guida, poiché il calciatore si trova attualmente in vacanza a New York. Nonostante la distanza, Michele Guida ha partecipato alla cerimonia in collegamento video.

«Sono molto soddisfatto del premio ricevuto – ha dichiarato l'attaccante –. Sicuramente mi ha aiutato il fatto di aver giocato in una piazza importante come Torre Annunziata. Faccio comunque i complimenti a tutti gli altri ragazzi che sono stati votati».

Un riconoscimento che conferma il valore della stagione disputata dal centravanti del Savoia e il forte legame con la tifoseria biancoscudata, protagonista nella votazione online che ha decretato il vincitore.

Nel frattempo arrivano buone notizie anche sul fronte societario. Il Savoia 1908 FC ha infatti comunicato di aver completato e depositato tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C 2026/2027, rispettando le scadenze e le procedure previste dalla Lega Pro.

Dopo la vittoria sul campo e il riconoscimento personale conquistato da Guida, il club oplontino continua dunque a programmare il proprio futuro, con l'obiettivo di affrontare da protagonista la prossima stagione tra i professionisti.

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