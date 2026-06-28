Torre Annunziata, Savoia: duro attacco della società dopo lo scioglimento del Comune

A cura della Redazione

Il Savoia rompe il silenzio e interviene pubblicamente dopo lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per infiltrazioni della criminalità organizzata. Con un duro comunicato, la società biancoscudata rivendica il proprio impegno a favore della legalità, respinge ogni tentativo di collegare il club ai contenuti della relazione ministeriale e ribadisce di aver sempre collaborato con le istituzioni.

«La camorra non è solo quella delle armi e della violenza. È anche quella che usa il potere, le menzogne, la burocrazia e ogni altro mezzo per tentare di distruggere chi sceglie di stare dalla parte dello Stato», afferma il club, sostenendo di non aver mai abbassato la testa e di aver denunciato fin dall'inizio situazioni ritenute irregolari.

Nel comunicato vengono richiamati alcuni episodi che, secondo la società, avrebbero ostacolato l'attività del Savoia. In particolare, il club sostiene che si sia tentato di impedire la firma della convenzione per lo stadio attraverso il richiamo a presunte aree interdette mai formalmente istituite e che sia stata disposta la chiusura del bar dell'impianto nonostante, sempre secondo la società, le autorizzazioni fossero regolarmente in essere.

Il Savoia respinge inoltre quella che definisce una strumentalizzazione di alcuni passaggi della relazione che ha portato allo scioglimento del Comune, ribadendo di aver sempre collaborato con lo Stato e con gli organi competenti, segnalando le criticità riscontrate.

La società attribuisce anche all'intervento delle istituzioni il buon esito dell'iscrizione al prossimo campionato, rivolgendo un ringraziamento al prefetto Gianfranco Tomao, oggi alla guida della commissione straordinaria del Comune, e al prefetto di Napoli Michele di Bari, indicato come promotore del percorso istituzionale culminato con lo scioglimento dell'ente.

Il comunicato si conclude con un messaggio che richiama la figura del giornalista Giancarlo Siani, simbolo della lotta alla criminalità organizzata: «Noi continueremo a difendere il nostro progetto, la nostra città e la legalità. Senza paura. Noi siamo dalla parte dello Stato. Noi siamo Giancarlo Siani».