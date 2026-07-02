Fiamma Torrese, arriva Giada Coppola: il talento azzurro sceglie Torre Annunziata

A cura della Redazione

La Fiamma Torrese mette a segno un importante colpo in prospettiva assicurandosi le prestazioni di Giada Coppola, schiacciatrice classe 2010 considerata una delle giovani promesse della pallavolo italiana. La società di Torre Annunziata ha ufficializzato l'arrivo dell'atleta, reduce dalla partecipazione allo stage della Nazionale italiana Under 17 femminile guidata dal tecnico federale Marco Mencarelli.

Un innesto che conferma la volontà del club di investire sui giovani talenti e di costruire un progetto capace di coniugare crescita tecnica e risultati sportivi.

«Ho scelto la Fiamma Torrese perché credo che sia un ambiente in cui sia possibile migliorare, crescere e condividere un percorso importante insieme alle compagne e allo staff», ha dichiarato Giada Coppola.

La giovane schiacciatrice arriva a Torre Annunziata dopo un'esperienza di alto livello con la maglia azzurra. «Lo stage nazionale Under 17 mi ha permesso di confrontarmi con alcune delle migliori realtà pallavolistiche d'Italia. È stato un grande motivo di orgoglio e un'importante occasione di crescita».

Per la nuova stagione le idee sono già chiare. «Il mio obiettivo è continuare a migliorare, sia dal punto di vista tecnico che personale, e raggiungere risultati sportivi ambiziosi con la squadra».

Infine, un pensiero speciale è dedicato al padre, figura fondamentale nel suo percorso sportivo. «È sempre stato una grande fonte di ispirazione. Mi ha accompagnata in ogni momento, nelle vittorie come nelle sconfitte. Condividiamo anche lo stesso numero, l'8, che per me ha un significato speciale e rappresenta il legame che ci unisce».