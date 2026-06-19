Torre Annunziata, dalla Boxe Vesuviana al podio tricolore: il sogno azzurro di Luigi Lettieri

A cura della Redazione

Si ferma soltanto in finale il brillante percorso del giovane atleta della Boxe Vesuviana Luigi Lettieri, protagonista ai Campionati Italiani Under 17 disputati a Chianciano Terme, dove ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento al termine di un cammino ricco di emozioni e soddisfazioni.

Un risultato maturato attraverso un percorso impegnativo iniziato dalle fasi regionali di Caserta, proseguito con gli interregionali di Montecatini Terme e culminato con la finale nazionale. Un traguardo che conferma il valore del pugile vesuviano, al suo primo anno nella categoria Under 17, e che lascia intravedere importanti prospettive per il futuro.

Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto della competizione, il giovane atleta ha mostrato maturità e determinazione, trasformando immediatamente la delusione in uno stimolo per continuare a crescere.

Ai microfoni della piattaforma streaming della Federazione Pugilistica Italiana, il pugile ha infatti commentato con lucidità il risultato ottenuto.

"Questa è una sconfitta che mi fa ulteriormente crescere e mi spinge a migliorare per il futuro. Ho un obiettivo che mi sono prefissato: debuttare con la maglia azzurra. Continuerò ad allenarmi e a lavorare per far sì che questo accada".

Parole che raccontano la mentalità di un ragazzo già proiettato verso nuovi traguardi e che non ha dimenticato di ringraziare chi lo accompagna quotidianamente nel suo percorso sportivo.

"Faccio tanti sacrifici insieme ai tecnici della Boxe Vesuviana, che ringrazio per il lavoro svolto ogni giorno. Ringrazio anche i miei genitori, che sono i miei primi tifosi e mi sostengono anche nei momenti più difficili. Un grazie speciale va al maestro Salvatore Annunziata, che da quando ho messo piede in palestra a nove anni è diventato il mio papà sportivo".

L'argento conquistato a Chianciano rappresenta un importante punto di partenza per il giovane pugile e un motivo di orgoglio per la Boxe Vesuviana, realtà che continua a distinguersi nella crescita di talenti e nella promozione dei valori dello sport. Con un altro anno ancora da disputare nella categoria Under 17, il sogno della maglia azzurra appare oggi più vicino.

(Nella foto Luigi Lettieri con il maestro Salvatore Annunziata)

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