Savoia, al via la campagna abbonamenti per la Serie C: prezzi, riduzioni e quando acquistare la tessera

A cura della Redazione

Il Savoia ha ufficializzato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 di Serie C, pochi giorni dopo la presentazione del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. La società biancoscudata ha scelto uno slogan dal forte valore emotivo: "Ti amo anCHe se vinci", un messaggio che rende omaggio a Salvatore Bottazzo, giovane tifoso del club scomparso lo scorso maggio.

L'iniziativa punta a rafforzare il legame tra la squadra e i propri sostenitori in vista del ritorno nel campionato di Serie C, con prezzi differenziati per i vari settori dello stadio e agevolazioni dedicate a donne e Under 15.

L'abbonamento stagionale consentirà di assistere a 18 partite casalinghe del Savoia nel campionato di Serie C 2026/2027.

La società ha precisato che si riserva la possibilità di organizzare una giornata biancoscudata, che non sarà inclusa nell'abbonamento e richiederà quindi l'acquisto di un biglietto dedicato.

Prezzi degli abbonamenti del Savoia

Per gli abbonamenti a tariffa intera sono previsti i seguenti prezzi:

Curva Sud: 180 euro (10 euro a partita)

180 euro (10 euro a partita) Tribuna Laterale: 280 euro

280 euro Tribuna Centrale: 350 euro

350 euro Tribuna Vip: 500 euro

500 euro Tribuna d'Onore: 1.000 euro

Abbonamenti ridotti per donne e Under 15

Il Savoia ha previsto tariffe agevolate per donne e ragazzi Under 15:

Curva Sud: 140 euro

140 euro Tribuna Laterale: 220 euro

220 euro Tribuna Centrale: 280 euro

Non sono previste riduzioni per Tribuna Vip e Tribuna d'Onore.

Prezzi dei biglietti per le singole partite

La società ha comunicato anche il costo dei tagliandi per ogni gara casalinga.

Tariffe intere

Curva Sud: 18 euro

18 euro Tribuna Laterale: 28 euro

28 euro Tribuna Centrale: 38 euro

38 euro Tribuna Vip: 48 euro

48 euro Tribuna d'Onore: 80 euro

Tariffe ridotte per donne e Under 15

Curva Sud: 16 euro

16 euro Tribuna Laterale: 25 euro

25 euro Tribuna Centrale: 33 euro

Anche per i biglietti non sono previste riduzioni nei settori Tribuna Vip e Tribuna d'Onore.

Quando acquistare l'abbonamento del Savoia

La campagna abbonamenti sarà articolata in due fasi. La prelazione, riservata agli abbonati della stagione 2025/2026, sarà attiva da giovedì 2 luglio alle ore 7 fino a lunedì 6 luglio alle ore 17:59.

La vendita libera scatterà invece lunedì 6 luglio alle ore 18, permettendo a tutti i tifosi biancoscudati di acquistare la tessera stagionale e seguire il Savoia nel campionato di Serie C 2026/2027.