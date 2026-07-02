Savoia, al via la campagna abbonamenti per la Serie C: prezzi, riduzioni e quando acquistare la tessera

Il Savoia ha ufficializzato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 di Serie C, pochi giorni dopo la presentazione del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. La società biancoscudata ha scelto uno slogan dal forte valore emotivo: "Ti amo anCHe se vinci", un messaggio che rende omaggio a Salvatore Bottazzo, giovane tifoso del club scomparso lo scorso maggio.
L'iniziativa punta a rafforzare il legame tra la squadra e i propri sostenitori in vista del ritorno nel campionato di Serie C, con prezzi differenziati per i vari settori dello stadio e agevolazioni dedicate a donne e Under 15.
L'abbonamento stagionale consentirà di assistere a 18 partite casalinghe del Savoia nel campionato di Serie C 2026/2027.
La società ha precisato che si riserva la possibilità di organizzare una giornata biancoscudata, che non sarà inclusa nell'abbonamento e richiederà quindi l'acquisto di un biglietto dedicato.
Prezzi degli abbonamenti del Savoia
Per gli abbonamenti a tariffa intera sono previsti i seguenti prezzi:
- Curva Sud: 180 euro (10 euro a partita)
- Tribuna Laterale: 280 euro
- Tribuna Centrale: 350 euro
- Tribuna Vip: 500 euro
- Tribuna d'Onore: 1.000 euro
Abbonamenti ridotti per donne e Under 15
Il Savoia ha previsto tariffe agevolate per donne e ragazzi Under 15:
- Curva Sud: 140 euro
- Tribuna Laterale: 220 euro
- Tribuna Centrale: 280 euro
Non sono previste riduzioni per Tribuna Vip e Tribuna d'Onore.
Prezzi dei biglietti per le singole partite
La società ha comunicato anche il costo dei tagliandi per ogni gara casalinga.
Tariffe intere
- Curva Sud: 18 euro
- Tribuna Laterale: 28 euro
- Tribuna Centrale: 38 euro
- Tribuna Vip: 48 euro
- Tribuna d'Onore: 80 euro
Tariffe ridotte per donne e Under 15
- Curva Sud: 16 euro
- Tribuna Laterale: 25 euro
- Tribuna Centrale: 33 euro
Anche per i biglietti non sono previste riduzioni nei settori Tribuna Vip e Tribuna d'Onore.
Quando acquistare l'abbonamento del Savoia
La campagna abbonamenti sarà articolata in due fasi. La prelazione, riservata agli abbonati della stagione 2025/2026, sarà attiva da giovedì 2 luglio alle ore 7 fino a lunedì 6 luglio alle ore 17:59.
La vendita libera scatterà invece lunedì 6 luglio alle ore 18, permettendo a tutti i tifosi biancoscudati di acquistare la tessera stagionale e seguire il Savoia nel campionato di Serie C 2026/2027.