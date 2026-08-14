Academy Volley Fiamma, Anna Amarante entra nello staff di coach Adelaide Salerno

A cura della Redazione

Si arricchisce lo staff tecnico dell’Academy Volley Fiamma in vista della nuova stagione. La società di Torre Annunziata ha scelto Anna Amarante come nuova preparatrice atletica della squadra guidata da coach Adelaide Salerno.

Un innesto che punta a rafforzare il lavoro sulla condizione fisica delle atlete, con particolare attenzione non soltanto alla preparazione, ma anche alla prevenzione degli infortuni e al recupero durante l'intero arco della stagione.

Amarante si prepara alla nuova esperienza con grande entusiasmo: «All’inizio di questa esperienza le sensazioni sono sicuramente molto positive. C’è entusiasmo, curiosità e tanta voglia di iniziare a lavorare con il gruppo. Ogni nuova stagione porta con sé nuovi stimoli e nuove sfide, quindi l’obiettivo è partire con energia e creare fin da subito le basi giuste per affrontare al meglio il percorso».

La nuova preparatrice atletica ha poi illustrato gli aspetti sui quali si concentrerà il lavoro quotidiano con la squadra.

«Durante la stagione lavoreremo su diversi aspetti, cercando di curare sia la parte fisica sia quella legata alla prevenzione e al recupero. La preparazione ha un ruolo fondamentale: arrivare in campo nelle migliori condizioni permette alle atlete di esprimersi al massimo, ma soprattutto di mantenere continuità durante tutta la stagione».

Per Amarante saranno soprattutto costanza e cura dei particolari a poter incidere sul rendimento della squadra: «Il lavoro quotidiano, la costanza e l’attenzione ai dettagli possono fare davvero la differenza».

Con l’ingresso di Anna Amarante, prende dunque ulteriormente forma lo staff che affiancherà coach Adelaide Salerno nel percorso dell’Academy Volley Fiamma verso la nuova stagione.

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