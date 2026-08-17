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Torre Annunziata, in D la seconda squadra della Fiamma riparte da Fiorentino

Torre Annunziata, in D la seconda squadra della Fiamma riparte da Fiorentino

La schiacciatrice dichiara di essere felice e orgogliosa per la riconferma

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

La seconda squadra del Club di Torre Annunziata Fiamma Torrese sarà impegnata nel campionato di Serie D. Tra le riconferme figura il nome di Martina Fiorentino.

Queste le parole della schiacciatrice: “Essere stata confermata nel roster che affronterà la prossima Serie D mi rende sicuramente molto felice e orgogliosa. È una nuova opportunità per continuare a crescere e mettermi alla prova. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme alle mie compagne. A livello di squadra, l’obiettivo è sicuramente quello di affrontare ogni partita con il massimo impegno, cercando di toglierci più soddisfazioni possibili e di crescere insieme durante la stagione. Personalmente, invece, vorrei migliorare ancora sotto diversi aspetti e mettercela tutta”.

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