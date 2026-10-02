Torre Annunziata, il Savoia torna al Giraud: lo stadio ottiene l'agibilità per la Serie C

Ora c’è l’ufficialità: lo stadio Giraud di Torre Annunziata ha ottenuto l’agibilità per ospitare le partite di Serie C. Il Savoia potrà quindi finalmente tornare a giocare davanti al proprio pubblico.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre alle 14.30, quando i bianchi affronteranno al Giraud l’Inter U23.

Il ritorno dopo oltre cinque mesi

Il Savoia torna nella sua casa dopo oltre cinque mesi. L’ultima partita disputata al Giraud risale infatti al 3 maggio 2026, quando i bianchi superarono per 3-0 la Sancataldese, conquistando la promozione in Serie C. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Da allora l’impianto è stato interessato dagli interventi necessari per adeguarlo alle prescrizioni previste per il campionato professionistico.

Circa 2 milioni di euro per adeguare il Giraud

I lavori, finanziati con circa 2 milioni di euro, hanno riguardato diversi settori dello stadio.

Uno degli interventi principali ha interessato le panchine, con l’ampliamento degli spazi destinati a calciatori e staff attraverso appositi scavi a bordo campo.

Sono stati inoltre effettuati lavori sugli impianti tecnologici, con interventi e potenziamenti delle torri faro per l’illuminazione notturna e del sistema di videosorveglianza.

Sul fronte della sicurezza e dell’accessibilità, sono stati adeguati gli ingressi, le recinzioni e i sistemi destinati alla tutela del pubblico.

Gli interventi hanno interessato anche le tribune, compresa la riparazione della copertura, oltre agli spogliatoi, ai servizi igienici e ad altri locali interni che versavano in condizioni critiche a causa della prolungata usura e dell’incuria.

Il pubblico torna al fianco del Savoia

Per i tifosi del Savoia il ritorno al Giraud significa soprattutto ritrovare la propria squadra e poterla sostenere da vicino, in particolare nei momenti più difficili della stagione.

Per una formazione neopromossa in Serie C, poter contare nuovamente sul calore del pubblico nelle partite casalinghe rappresenta un fattore importante al quale difficilmente si poteva rinunciare.

Sabato 10 ottobre, contro l’Inter U23, non sarà quindi una partita come le altre: dopo più di cinque mesi il Savoia e i suoi tifosi torneranno finalmente insieme al Giraud.