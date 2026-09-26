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Savoia, derby amaro a Cava: i bianchi segnano due volte ma la Cavese cala il poker

Savoia, derby amaro a Cava: i bianchi segnano due volte ma la Cavese cala il poker

I bianchi provano a riaprire la gara con Scotti, ma i metelliani colpiscono altre due volte. Tumbarello firma nel finale la seconda rete del Savoia

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Il Savoia cade nel derby contro la Cavese. Al “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni i padroni di casa si impongono 4-2 nella settima giornata del girone C di Serie C.

Una partita che si complica per gli oplontini nel primo tempo e prende definitivamente la strada di Cava nella ripresa, quando la Cavese riesce a rispondere immediatamente al tentativo di rimonta degli uomini di mister Formisano.

Fusco porta avanti la Cavese

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Il derby parte con le due squadre alla ricerca degli spazi giusti per rendersi pericolose. A sbloccare il risultato è la Cavese al 23’ del primo tempo con Fusco, che porta i metelliani sull’1-0.

Il Savoia prova a reagire, ma non riesce a trovare il gol del pareggio. La prima frazione si chiude così con i padroni di casa avanti di una rete.

Per gli oplontini arrivano anche due ammonizioni: Noce al 25’ e Cozzoli al 40’.

Orlando raddoppia, Scotti riapre la partita

La ripresa comincia nel peggiore dei modi per il Savoia. Dopo appena tre minuti Orlando trova il 2-0 e mette la formazione torrese nella difficile condizione di dover recuperare due reti.

I bianchi, però, non si arrendono. Al 19’ della ripresa Scotti accorcia le distanze e riporta il Savoia in partita sul 2-1.

La speranza della rimonta dura però pochissimo.

Due gol in tre minuti chiudono il derby

Al 23’ Peretti ristabilisce le distanze siglando il 3-1. Passano appena tre minuti e, al 26’, Mannucci trova anche la quarta rete della Cavese.

Un uno-due pesantissimo per gli oplontini: nel giro di pochi minuti il risultato passa dal 2-1 al 4-1, compromettendo definitivamente la possibilità di completare la rimonta.

Il Savoia ha comunque il merito di continuare a giocare e al 34’ Tumbarello segna la seconda rete dei bianchi.

È il gol che fissa il risultato sul definitivo 4-2.

Si interrompe la serie positiva del Savoia

Per il Savoia arriva così la terza sconfitta in campionato, dopo i ko nelle prime due giornate contro Picerno e Casertana.

Gli oplontini erano riusciti successivamente a cambiare passo: vittoria per 2-0 ad Altamura e tre pareggi consecutivi contro Crotone, Foggia e Casarano.

Al “Lamberti” si interrompe dunque la serie di quattro risultati utili consecutivi in campionato. Una battuta d’arresto maturata soprattutto in una ripresa nella quale la Cavese è riuscita a colpire tre volte, vanificando il tentativo del Savoia di riaprire il derby.

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