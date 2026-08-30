Savoia, buona prova ma vince la Casertana: a Giugliano finisce 2-1 per i rossoblù

A cura della Redazione

Il Savoia cede 2-1 alla Casertana nella seconda partita di Campionato di Serie C allo stadio di Giugliano. Una gara comunque positiva per la formazione oplontina, capace soprattutto nella prima parte del match di mettere in difficoltà un avversario di provata esperienza.

I Bianchi di Torre Annunziata partono forte e dopo appena quattro minuti trovano il vantaggio con Iob, ma la Casertana reagisce immediatamente: Castelli firma il pareggio al 14', mentre al 34' Mehic completa la rimonta.

Nella ripresa i ritmi calano e, nonostante i cambi operati da Formisano, il risultato non cambia più. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Savoia subito pericoloso, Iob firma l'1-0

La prima occasione arriva già al 3': sugli sviluppi di un calcio d'angolo Fabriani colpisce di testa centrando il palo.

Passa appena un minuto e il Savoia trova il vantaggio. Bella giocata di Yeboah, che serve di tacco Iob: il numero 2 oplontino incrocia la conclusione e supera De Lucia per l'1-0.

I Bianchi insistono. Al 10' Alfieri prova la conclusione dalla distanza, con il pallone che termina di poco sopra la traversa.

Castelli pareggia, poi Mehic completa la rimonta

La reazione della Casertana arriva al 14'. Castelli si presenta davanti a Bethers e lo supera con un pallonetto, riportando il risultato in parità.

Il Savoia non si disunisce e continua a creare occasioni.

Al 29' Alfieri batte un calcio d'angolo sul secondo palo per Nepi, che colpisce di testa trovando però la pronta risposta di De Lucia. Un minuto più tardi nuovo corner dei Bianchi e questa volta è Patrignani a concludere, ma il portiere rossoblù si fa trovare ancora pronto.

Al 34', però, arriva il sorpasso della Casertana. Vezzoni crossa in area per Mehic, che riesce a liberarsi della marcatura e batte Bethers per il 2-1.

Prima dell'intervallo gli ospiti sfiorano anche il terzo gol. Al 40' Manconi conclude fuori al termine di un contropiede, mentre nel recupero Bethers è bravo a deviare in angolo il tentativo di Vezzoni.

Nella ripresa il risultato non cambia

A inizio secondo tempo è ancora la Casertana a rendersi pericolosa: al 49' Mehic colpisce di testa su cross di Vezzoni, ma Bethers blocca in due tempi.

Formisano ricorre poi alla panchina inserendo D'Amore e Riccardi al 62', Martina e Scotti al 79' e Fiasco all'86'.

La Casertana gestisce il vantaggio e, nonostante gli otto minuti di recupero concessi nel finale, il risultato non cambia.

Al triplice fischio è 2-1 per i rossoblù.

Per il Savoia resta una prova utile nel suo nuovo percorso, con buone indicazioni soprattutto dall'avvio di gara e dalla capacità di creare diverse opportunità contro un avversario forte.