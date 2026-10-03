Monopoli-Savoia 0-0, i bianchi strappano un punto al Monopoli

A cura della Redazione

Finisce senza reti la sfida tra Monopoli e Savoia. Allo stadio Pavone-Mariano di Pineto le due squadre si dividono la posta al termine di una partita equilibrata, nella quale entrambe hanno avuto occasioni per sbloccare il risultato.

Il Savoia torna a casa con un punto, dopo una gara nella quale ha saputo contenere le iniziative dei padroni di casa e rendersi pericoloso soprattutto con Nepi nel primo tempo e Cozzoli nella ripresa.

Primo tempo, Nepi ci prova due volte

La prima conclusione arriva al 12’, quando Scipione calcia dal limite dell’area: una deviazione cambia la traiettoria del pallone, ma Leonardo è attento ed evita problemi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Al 20’ risponde il Savoia con Portanova, che tenta la conclusione dalla distanza trovando soltanto l’esterno della rete.

Cinque minuti più tardi è Nepi ad avere una buona opportunità. Servito da Alfieri, controlla il pallone, si gira e cerca il primo palo, senza però trovare il gol.

Lo stesso attaccante oplontino torna alla conclusione al 41’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma il pallone termina fuori. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0.

Cozzoli sfiora il vantaggio

Nella ripresa Formisano inserisce Cozzoli al posto di Portanova e proprio il neoentrato, al 52’, costruisce una delle migliori occasioni del Savoia: Martina mette il pallone in area, Cozzoli colpisce di testa ma manda alto.

Il Monopoli replica al 58’ con un’azione manovrata conclusa dal tiro a giro di Valenti, che termina di poco fuori.

Al 70’ Greco viene servito solo in area, ma la conclusione è debole e Leonardo blocca senza difficoltà. Due minuti dopo è ancora Greco a provarci, ma calcia male e il pallone finisce comodamente tra le braccia del portiere oplontino.

Leonardo salva, D’Agostino prova dalla distanza

All’81’ il Savoia torna a farsi vedere dalle parti di Tommasi con una conclusione dalla distanza di D’Agostino, bloccata dall'estremo difensore biancoverde.

Tre minuti più tardi arriva una delle occasioni più pericolose per il Monopoli. Vido serve in profondità Parravicini, che si presenta davanti a Leonardo ma, al momento della conclusione, cade e non riesce a calciare.

Nel recupero non cambia più nulla. Dopo quattro minuti l'arbitro Maccorin di Pordenone manda le squadre negli spogliatoi: Monopoli-Savoia termina 0-0.